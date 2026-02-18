Страны Центральной Азии и Персидского залива направят $7 млрд на помощь сектору Газа

Трамп анонсировал выделение $7 млрд на помощь Газе от Казахстана и стран Персидского Залива и предположил участие РФ и Китая. Также объявлен состав миротворцев ISF, куда вошли Индонезия и Казахстан.

Президент США сообщил, что Казахстан, Азербайджан и Узбекистан вместе с другими государствами выделят $7 млрд на помощь сектору Газа.

"Я рад объявить, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт выделили вместе более $7 млрд на помощь. Это прекрасно (...) каждый потраченный доллар - это инвестиция в стабильность"

— Дональд Трамп

Трамп, выступая на заседании Совета мира, также предположил, что Россия и Китай будут вовлечены в процесс восстановления Газы, помимо уже объявивших о сборе средств Японии, Южной Кореи, Филиппин и Сингапура. Американский лидер аргументировал это тем, что в подобных усилиях должны участвовать все, а не только страны с одной идеологией.

Во ходе первой встречи стран-участниц Совета также была представлена информация о составе военного контингента международных стабилизационных сил (ISF). Кто именно станет первыми донорами войск для ISF, объявил бывший главком сил специальных операций Центрального командования ВС США генерал-майор Джаспер Джефферс. В список вошли Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания. Кроме того, как отметил бывший американский военачальник, Египет и Иордания займутся обучением полиции.

Позднее заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил в социальных сетях, что республика не планирует участвовать в текущем финансировании помощи сектору Газа в рамках Совета мира на $7 млрд.