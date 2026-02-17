Армия США завершит подготовку к атаке на Иран к субботе – СМИ

Глава Белого дома пока не решил, стоит ли наносить удары по Ирану. По данным источников, американские военные будут готовы к атаке на Исламскую Республику с субботы.

Военные Соединенных Штатов могут быть готовы к возможной атаке на Иран с 21 февраля. Об этом сообщают информированные источники.

При этом они отмечают, что американский президент Дональд Трамп пока не принял решение об ударах по Исламской Республике, передает CBS News.

"Высокопоставленные чиновники национальной безопасности сообщили президенту Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу"

– источники

По их данным, если решение об атаке все-таки будет принято, то она с большой долей вероятности состоится уже после ближайших выходных.