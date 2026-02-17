Вестник Кавказа

Аракчи провел телефонный разговор с Гросси

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Глава МИД Ирана Аракчи и гендиректор МАГАТЭ Гросси провели разговор, посвященный прошедшим переговорам по иранской ядерной проблеме. Стороны подтвердили готовность сотрудничать для продвижения переговоров.

Глава дипведомства Ирана Аббас Аракчи провел телефонный раговор с главой МАГАТЭ  Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили ход переговорного процесса с США по ядерному досье в Женеве, информирует пресс-служба МИД ИРИ. 

"Глава МИД нашей страны в ходе разговора выразил признательность Гросси за его участие в переговорах в Женеве, подчеркнув, что Иран Сосредоточен на подготовке предварительных и цельных рамок для продвижения будущих переговоров"

– МИД Ирана 

Гросси позитивно воспринял результаты консультаций США и Ирана, отметив стремление МАГАТЭ содействовать процессу. Стороны также обозначали позиции относительно подготовки "переговорных рамок" для продолжения переговоров.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
880 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.