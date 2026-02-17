Аракчи провел телефонный разговор с Гросси

Глава МИД Ирана Аракчи и гендиректор МАГАТЭ Гросси провели разговор, посвященный прошедшим переговорам по иранской ядерной проблеме. Стороны подтвердили готовность сотрудничать для продвижения переговоров.
Глава дипведомства Ирана Аббас Аракчи провел телефонный раговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили ход переговорного процесса с США по ядерному досье в Женеве, информирует пресс-служба МИД ИРИ.
"Глава МИД нашей страны в ходе разговора выразил признательность Гросси за его участие в переговорах в Женеве, подчеркнув, что Иран Сосредоточен на подготовке предварительных и цельных рамок для продвижения будущих переговоров"
– МИД Ирана
Гросси позитивно воспринял результаты консультаций США и Ирана, отметив стремление МАГАТЭ содействовать процессу. Стороны также обозначали позиции относительно подготовки "переговорных рамок" для продолжения переговоров.