Генсек ООН призвал мусульман к миру и солидарности

В преддверии наступления священного месяца Рамадан генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выступил с обращением к мусульманам всего мира.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к мусульманам всего мира по случаю начала священного месяца Рамадан, подчеркнув: с его приходом наступает время духовного размышления, молитвы и стремления к миру, сообщила пресс-служба ООН.

"Рамадан несет в себе благородное видение надежды и мира, однако для миллионов людей оно остается недостижимым: от Афганистана до Йемена, от Газы до Судана, а также в других регионах мира люди продолжают сталкиваться с конфликтами, голодом, вынужденным перемещением, дискриминацией и другими тяжелыми испытаниями"

- Антониу Гутерриш

В своем обращении глава ООН призвал не только мусульман, но и все международное сообщество прислушаться к основному посылу Рамадана - преодолевать противоречия, помогать тем, кто страдает, и защищать права и достоинство каждого человека, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Генсек ООН также напомнил, что каждый год в начале Рамадана он отправляется в одну из мусульманских общин и присоединяется к посту в знак солидарности, возвращаясь к работе вдохновленным идей мира и сострадания.

Напомним, ранее мы писали о том, что Рамадан, девятый месяц исламского лунного календаря, в 2026 году станет временем духовного очищения, строгого поста и усиленных молитв для миллионов мусульман по всему миру. Это время для миллионов верующих стать лучше, чище и ближе к своей вере. Это путь к духовному возрождению через терпение, молитву и добрые дела. В этом году начало священного месяца приходится на период с вечера 17 по 19 февраля. В России Рамадан начнется с заходом солнца 18 февраля. Первый день поста, соответственно, приходится на 19 февраля.