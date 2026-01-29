Азербайджан построит школы в Сирии

Специалисты из Азербайджана построят и восстановят школы на территории Сирии. Соглашение подписано между Баку, Дамаском и ICESCO.

Азербайджан и Сирия укрепляют сотрудничество: АР построит и восстановит школы на территории арабской республики. Соглашение о сотрудничестве было подписано между Азербайджаном, Сирией и ICESCO.

Как отметили в Минобразования АР, азербайджанские специалисты построят на территории Сирии 10 школ, а также восстановят порядка 100 поврежденных в ходе боевых действий школ.

Отметим, что в конце января Баку и Дамаск обсудили сотрудничество в области энергетики.

Напомним, что за прошлый год Азербайджан и Сирия нарастили торговлю более чем на 9000%.