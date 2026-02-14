Вестник Кавказа

Топурия сразится в главном бою турнира UFC в Белом доме – источник

Исторический турнир UFC пройдет в Белом доме ближайшим летом. Он будет приурочен к 250-летию со дня независимости США.

Главным событием турнира UFC в Белом доме должен стать бой между действующим чемпионом промоушена в легком весе Илией Топурией и временным чемпионом в категории до 70 кг Джастином Гэтжи. Об этом написал на своих страницах в социальных сетях авторитетный журналист и инсайдер Альваро Кольменеро.

По его информации, именно это противостояние возглавит турнир, который пройдет 14 июня в Вашингтоне в честь 250-летия независимости Соединенных Штатов.

Напомним, в конце ноября прошлого года Топурия объявил, что берет паузу в карьере. Он пояснил, что какое-то время не будет участвовать в боях из-за трудностей в личной жизни.

