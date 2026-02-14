На выборах в парламент проголосуют почти 2,5 млн человек в Армении

В Армении опубликовали предварительное число избирателей на летних выборах в парламент. Они состоятся в начале июня.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении посчитала, сколько граждан, обладающих избирательных правом, смогут проголосовать на ближайших выборах в парламент страны.
В ЦИК отметили, что свой голос смогут отдать 2 489 031 тыс человек.
Очередные парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня нынешнего года. Ранее сегодня партия "Гражданский договор" назвала кандидатов на пост главы правительства РА после первого этапа голосования. В предварительный список вошли действующие премьер-министр, глава Минобороны, глава Минэкономики, глава МИД, спикер парламента и другие.