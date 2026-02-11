Коммунальщики завершают ремонт на ставропольском водоводе

Ресурсоснабжающие организации Кавминвод вышли на финишную прямую с ликвидацией аварии на магистральном водоводе, снабжающем водой города курортной агломерации.

Четырехдневные усилия работы коммунальных служб по устранению аварии на водоводе курортной агломерации Кавказские Минеральные Воды, оставившей без воды многие города и поселки, подходят к концу, сообщили в пресс-службе Крайводоканала региона.

С полной уверенностью можно сказать – уже сегодня жители региона получат питьевую воду, заверили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь с 11 на 12 февраля на магистральном водоводе диаметром 1 м, снабжающем водой курортный Пятигорск и пригородные поселки, произошла авария, которая затронула, помимо Пятигорска. города Ессентуки, Железноводск, Лермонтов, Минеральные Воды, а также поселки Энергетик, Средний Подкумок, Нижнеподкумский, станицы Константиновская в Минераловодском и Предгорном округах.

Для снижения давления, затрудняющего работы коммунальщиков, планируется остановить еще один магистральный водовод, рабочим останется только один.