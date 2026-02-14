Учения "Умный контроль над Ормузским проливом" стартовали в Иране

В Ормузском проливе начались военные учения Ирана. В ходе них будут отработаны сценарии военных действий КСИР.

Иран на фоне наращивания Соединенными Штатами военного присутствия на Ближнем Востоке приступил к учениям "Умный контроль над Ормузским проливом". Об этом информирует гостелерадиокомпания Исламской Республики.

"Стартовали учения военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Умный контроль над Ормузским проливом"

– иранский вещатель

По данным агентства SNN, в ходе учений планируется проверить готовность подразделений КСИР, отработать сценарии военных действий КСИР в противодействии угрозам безопасности в районе Ормузского пролива и вопросы решительного реагирования военных ИРИ.

Ранее президент США Дональд Трамп на фоне обострения ситуации вокруг Ирана анонсировал отправку на Ближний Востоке вторую авианосную группу ВМС США.