Армия США готовится к длительному противостоянию с Ираном – СМИ

Reuters: ВС США готовятся к военной операции против Ирана, которая может занять несколько недель. Удары будут наноситься в том числе по государственным объектам.

Военные США готовятся к продолжительным военным действиям против Ирана на случай приказа президента страны Дональда Трампа, передает Reuters. По данным издания, военная кампания может продолжаться несколько недель, а целями атак станут объекты военной и административной инфраструктуры.

"Вооружённые силы США готовятся к возможной продолжительной военной кампании против Ирана, если президент Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ. Операция может включать удары по государственным и военным объектам Ирана, а не только по ядерной инфраструктуре"

– Reuters

Отметим, что ранее иранский бригадный генерал Мохаммед Акраминиа заявил, что быстрая операция США не увенчается успехом, а конфликт неизбежно перерастет в масштабное противостояние, в которое будут втянуты все страны региона.