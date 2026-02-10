На "Мамисоне" открыли новую горнолыжную трассу для опытных лыжников

Новая трасса "красного" уровня открылась на курорте "Мамисон". Протяженность склона составляет 4 км.

Курорт "Мамисон" в Северной Осетии получил новую трассу "красного" уровня сложности, передает пресс-служба курорта в социальных сетях.

Протяженность трассы составляет около 4 км, она располагается под гондольной канатной дорогой. Маршрут начинается возле станции "Зарамаг-1" и заканчивается в районе площади Калак.

Отметим, что курорт принял порядка 10 тыс гостей за первый месяц этого года. Турпоток в прошлом году составил около 40 тыс человек.

Ранее власти региона сообщили, что на "Мамисоне" в течение пяти лет будут открыты 23 км трасс для катания, а также четыре новые канатки.