Вестник Кавказа

На "Мамисоне" открыли новую горнолыжную трассу для опытных лыжников

На "Мамисоне" открыли новую горнолыжную трассу для опытных лыжников
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новая трасса "красного" уровня открылась на курорте "Мамисон". Протяженность склона составляет 4 км.

Курорт "Мамисон" в Северной Осетии получил новую трассу "красного" уровня сложности, передает пресс-служба курорта в социальных сетях. 

Протяженность трассы составляет около 4 км, она располагается под гондольной канатной дорогой. Маршрут начинается возле станции "Зарамаг-1" и заканчивается в районе площади Калак. 

Отметим, что курорт принял порядка 10 тыс гостей за первый месяц этого года. Турпоток в прошлом году составил около 40 тыс человек. 

Ранее власти региона сообщили, что на "Мамисоне" в течение пяти лет будут открыты 23 км трасс для катания, а также четыре новые канатки.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
995 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.