Москва и Баку сверили позиции по двусторонней повестке

Флаги России и Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы МИД РФ и азербайджанский посол в Москве провели встречу, на которой подтвердили настрой на развитие отношений РФ и Азербайджана, а также обсудили графики предстоящих политических контактов.

Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в рамках встречи был подтвержден принципиальный настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии 2022 года.

Кроме того, Галузин и Мустафаев сверили графики предстоящих политических контактов.

– МИД РФ

