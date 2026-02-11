Москва и Баку сверили позиции по двусторонней повестке

Замглавы МИД РФ и азербайджанский посол в Москве провели встречу, на которой подтвердили настрой на развитие отношений РФ и Азербайджана, а также обсудили графики предстоящих политических контактов.

Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в рамках встречи был подтвержден принципиальный настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии 2022 года.

Кроме того, Галузин и Мустафаев сверили графики предстоящих политических контактов.

"Сверены графики предстоящих политических контактов. Обсуждены некоторые региональные и международные темы"

– МИД РФ