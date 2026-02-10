Вестник Кавказа

США стягивают новые военные силы к Ирану – глава Минфина

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Американский министр финансов Скотт Бессент сообщил, что США продолжают направлять свои военные силы к Ирану.

Дополнительные американские военные силы направляются к Ирану, о развертывании сообщил глава Минфина США Скотт Бессент.

"Президент (США Дональд Трамп - ред.) и министр (обороны США Пит - ред.) Хегсет направляют дополнительные военные силы и средства к Ирану"

– Скотт Бессент

Министр пояснил, что, по мнению Трампа, будущая сделка с Тегераном станет намного более выгодной после ударов США по ядерным объектам ИРИ, но исход событий предстоит определить самому Тегерану.

Бессент также заявил, что власти Ирана якобы реагируют только на применение "грубой силы", причем неважно, в финансовой или военной сфере.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal сделала публикацию об отдаче Пентагоном распоряжения второй авианосной группе произвести подготовку к развертыванию на Ближнем Востоке.

