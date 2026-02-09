Вестник Кавказа

Иран хочет заключить сделку – Дональд Трамп

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Дональд Трамп заявил, что Иран хочет заключить сделку по ядерной и ракетной программам. По словам Трампа, власти ИРИ готовы к диалогу только с ним.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится к заключению сделки по ядерной и ракетной программам. По словам Трампа, военные США готовы к удару в случае отказа Тегерана. 

"Я думаю, они хотят заключить сделку, и было бы глупо с их стороны этого не сделать. В прошлый раз мы вывели из строя их ядерную энергетику, и на этот раз мы сделаем то же самое"

– Дональд Трамп 

По словам Трампа, Тегеран готов вести диалог только с ним. Президент США отметил, что соглашение должно быть выгодным, однако при этом Иран должен отказаться от ракет и потенциальных возможностей создать ядерное оружие. 

Как отметил Трамп, предыдущие президенты США – Барак Обама и Джо Байден – создали монстра в лице Ирана, заключив "очень слабую" сделку в 2015 году.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
490 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.