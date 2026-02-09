Иран хочет заключить сделку – Дональд Трамп

Дональд Трамп заявил, что Иран хочет заключить сделку по ядерной и ракетной программам. По словам Трампа, власти ИРИ готовы к диалогу только с ним.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится к заключению сделки по ядерной и ракетной программам. По словам Трампа, военные США готовы к удару в случае отказа Тегерана.

"Я думаю, они хотят заключить сделку, и было бы глупо с их стороны этого не сделать. В прошлый раз мы вывели из строя их ядерную энергетику, и на этот раз мы сделаем то же самое"

– Дональд Трамп

По словам Трампа, Тегеран готов вести диалог только с ним. Президент США отметил, что соглашение должно быть выгодным, однако при этом Иран должен отказаться от ракет и потенциальных возможностей создать ядерное оружие.

Как отметил Трамп, предыдущие президенты США – Барак Обама и Джо Байден – создали монстра в лице Ирана, заключив "очень слабую" сделку в 2015 году.