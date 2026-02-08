Ближний Восток и Индия стали драйверами прироста турпотока в Россию

В прошлом году иностранный поток туристов в Россию вырос на 4,5%, при этом турпоток из ряда стран вырос на 30-60% – среди них государства Ближнего Востока, Индия, Туркменистан.

Поток туристов из стран Ближнего Востока и Индии растет в России, следует из данных за 2025 год по въездному туризму.

Всего за год в России с туристическими целями побывали 1 642 465 иностранцев, это на 4,5% больше показателя 2024 года. Около половины турпотока пришлось на гостей из Китая (834,5 тыс), но эта страна не показала роста: китайский турпоток в Россию за год снизился на 1,6%.

Откуда еще приезжали туристы в РФ? Второе место по турпотоку заняла Саудовская Аравия – почти 75 тыс человек, третье Туркменистан – 74 тыс человек. При этом турпоток из них вырос за год на 35,8% и 29% соответственно.

Также в десятку вошли Турция – плюс 16,7%, Германия – плюс 0,4%, ОАЭ – минус 9,5%, Индия – плюс 66%, Иран – минус 36%, Казахстан – минус 3,9%, Беларусь – плюс 81%.

В список направлений, откуда турпоток в 2025 году в Россию вырос значительно вошли также Оман и Кувейт, передает АТОР.