Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век

Глава МИД РФ назвал отживающими свой век такие западные организации, как НАТО, ЕС и ОБСЕ. Все более актуальным становится создание евразийской структуры безопасности.

Североатлантический альянс, Европейский союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – эти структуры заканчивают свой век, такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью TV BRICS.

"Все эти организации: и НАТО, с его невыполненными обещаниями не расширяться на восток, данными еще Советскому Союзу, и Евросоюз, разрушивший всю насыщенную инфраструктуру сотрудничества с нашей страной, и тем более ОБСЕ, полностью подчинившаяся односторонним действиям Запада и забыла про основополагающий принцип консенсуса, согласия всех ее участниц, – они отживают свой век"

– Сергей Лавров

Министр отметил, что на этом фоне все больше интереса вызывает идея, выдвинутая Российской Федерацией, о создании архитектуры единой евразийской безопасности. Эта инициатива, напомнил министр, опирается на Большое Евразийское партнерство, которое формируется во взаимодействии таких структур, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Весьма важно, что эта идея обеспечения безопасности с участием всех стран континента опирается на материальную основу, базу, имею в виду то самое Большое Евразийское партнерство. Чем прочнее будут связи между региональными и субрегиональными интеграционными объединениями, тем прочнее будет фундамент для выстраивания общей модели безопасности"

– Сергей Лавров