Россия и Египет достигли рекордного товарооборота

Товарооборот между РФ и Египтом по итогам прошлого года установил исторический рекорд, составив $10,5 млрд, рассказал посол Борисенко.
Россия и Египет в 2025 году вышли на рекордный взаимный товарооборот, сообщил российский посол в Каире Георгий Борисенко.
"Торговля между Россией и Египтом растет устойчивыми темпами. По предварительным российским статистическим подсчетам, в 2025 году товарооборот превысил $10,5 млрд. Это новый рекорд"
– Георгий Борисенко
Торговый оборот вырос более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом, когда он составлял $9,3 млрд.
Российская Федерация экспортирует в Египет различные виды товаров, включая технику, добавил дипломат, передает РИА Новости.