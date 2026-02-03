Вестник Кавказа

Россия и Египет достигли рекордного товарооборота

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Товарооборот между РФ и Египтом по итогам прошлого года установил исторический рекорд, составив $10,5 млрд, рассказал посол Борисенко.

Россия и Египет в 2025 году вышли на рекордный взаимный товарооборот, сообщил российский посол в Каире Георгий Борисенко.

"Торговля между Россией и Египтом растет устойчивыми темпами. По предварительным российским статистическим подсчетам, в 2025 году товарооборот превысил $10,5 млрд. Это новый рекорд"

– Георгий Борисенко

Торговый оборот вырос более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом, когда он составлял $9,3 млрд.

Российская Федерация экспортирует в Египет различные виды товаров, включая технику, добавил дипломат, передает РИА Новости.

