Ненефтяной сектор экономики Азербайджана ждет рост – МВФ

МВФ заявил, что помимо общего экономического роста на 2,5%, в экономике Азербайджанской Республики прогнозируется увеличение показателей ненефтяного сектора на 3,7%.

Ненефтяной сектор азербайджанской экономики вырастет примерно на 4% в 2026 году. С таким прогнозом выступил Международный валютный фонд (МВФ).

Рост ненефтяного сектора экономики Азербайджана на 3,7% крупнейшая мировая финансовая организация связывает с благоприятными базовыми эффектами и стабильно высокими ценами на нефтепродукты.

Согласно оценке спецучреждения ООН, совокупный рост показателей экономики Азербайджана прибавит 2,5% в нынешнем году и сохранит схожие показатели в последующих годах.

Замедление роста характерное для периода 2025 года сменится постепенным восстановлением экономики Республики, которое будет сопровождаться незначительным сокращением производства нефтепродуктов на 0,5%. МФВ при этом подчеркивает, что данная тенденция снижения не оказывает сильного влияния на общую положительную динамику развития азербайджанской экономики.

Также фонд представил более широкий прогноз тенденций развития экономики в регионе: показатель экономического роста на Южном Кавказе и в Средней Азии сохранится на уровне 4,7% в этом году за счет добычи углеводородов, систем кредитования и стимулирующей фискальной политики правительств стран регионов.