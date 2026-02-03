Абдалла II прилетел в Турцию для встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает сегодня официальный визит короля Иордании Абдаллы II. Лидеры двух стран уже провели переговоры в двух форматах.
Сегодня днем начался официальный визит иорданского короля Абдаллы II в Турцию. Прибыв в Анкару, Абдалла II сразу направился в официальную резиденцию президента Реджепа Тайипа Эрдогана – Долмабахче.
Эрдоган лично встретил Абдаллу II на пороге резиденции и провел его в свой рабочий кабинет, где состоялся первых раунд переговоров в режиме один-на-один.
Затем лидеры Турции и Иордании провели второй раунд переговоров в расширенном составе, с участием делегаций из выскопоставленных чиновников.
Как пишет Анатолийское агентство новостей, Турцию на встрече представляли глава Минобороны Яшар Гюлер и глава МИД Хакан Фидан.
Подробности переговоров пока не раскрываются.