Абдалла II прилетел в Турцию для встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает сегодня официальный визит короля Иордании Абдаллы II. Лидеры двух стран уже провели переговоры в двух форматах.

Сегодня днем начался официальный визит иорданского короля Абдаллы II в Турцию. Прибыв в Анкару, Абдалла II сразу направился в официальную резиденцию президента Реджепа Тайипа Эрдогана – Долмабахче.

Эрдоган лично встретил Абдаллу II на пороге резиденции и провел его в свой рабочий кабинет, где состоялся первых раунд переговоров в режиме один-на-один.

Затем лидеры Турции и Иордании провели второй раунд переговоров в расширенном составе, с участием делегаций из выскопоставленных чиновников.

Как пишет Анатолийское агентство новостей, Турцию на встрече представляли глава Минобороны Яшар Гюлер и глава МИД Хакан Фидан.

Подробности переговоров пока не раскрываются.