Власти Грузии готовы говорить не только о плюсах, но и о рисках и угрозах евроинтеграции страны, подключиться к публичным дебатам по этому вопросу и доказать вредность текущей внешней политики готова и партия "Единая нейтральная Грузия".

Власти Грузии заявили о готовности к открытой дискуссии и дебатам по вопросу евроинтеграции, поскольку сейчас крайне важно оценить и отреагировать на существующие на этом пути риски и угрозы, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Дискуссия важна для того, чтобы мы осознавали всю сложность этого пути и проходили его правильно. Если кто-то видит риски и угрозы, мы готовы объяснить, что, конечно, риски есть, и на них требуется твердый, суверенный ответ"

- Шалва Папуашвили

Ранее о своей готовности вступить в публичные дебаты с властями по этому вопросу заявила партия "Единая нейтральная Грузия", ее поддержала партия "Сила народа" – они готовы доказать вредность текущей внешней политики, передает Sputnik Грузия.

В то же время спикер грузинского парламента подчеркнул, что Грузия идет своим путем, основанным на государственности, независимости и защите национальных интересов, а не повторяет украинский или молдавский путь, а ее возможная евроинтеграция не должна превращаться в подчинение Брюсселю, который сейчас отклонился от европейских ценностей, и это идет вразрез с ожиданиями Грузии.

Напомним, евроинтеграция закреплена в статье 78 Конституции Грузии, однако предыдущая статья 77 гарантирует жителям страны независимость государства и его институтов.