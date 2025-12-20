Премьер Греции Мицотакис посетит Турцию

Кириакос Мицотакис проведет встречу с Эрдоганом в Турции. Стороны обсудят вопросы отношений двух стран, а также региональную повестку.

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис 11 февраля посетит Турцию в рамках официального визита. Запланирована встреча с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В администрации президента Турции отметили, что стороны планируют обсудить развитие отношений Анкары и Афин, а также наметить перспективные направления сотрудничества двух стран.

Ожидается диалог на тему региональной ситуации, а также обсуждение мировой повестки. Стороны намерены подписать ряд документов, которые направлены на углубление партнерства двух стран.

В состав греческой делегации войдут главы ведомств. Визит приурочен к шестому заседанию Турецко-греческого Совета высокого уровня по сотрудничеству.