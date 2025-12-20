Вестник Кавказа

Премьер Греции Мицотакис посетит Турцию

Премьер Греции Мицотакис посетит Турцию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кириакос Мицотакис проведет встречу с Эрдоганом в Турции. Стороны обсудят вопросы отношений двух стран, а также региональную повестку.

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис 11 февраля посетит Турцию в рамках официального визита. Запланирована встреча с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

В администрации президента Турции отметили, что стороны планируют обсудить развитие отношений Анкары и Афин, а также наметить перспективные направления сотрудничества двух стран. 

Ожидается диалог на тему региональной ситуации, а также обсуждение мировой повестки. Стороны намерены подписать ряд документов, которые направлены на углубление партнерства двух стран. 

В состав греческой делегации войдут главы ведомств. Визит приурочен к шестому заседанию Турецко-греческого Совета высокого уровня по сотрудничеству.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1035 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.