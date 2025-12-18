ВВС Турции вторглись в воздушное пространство Греции

Греция обвинила Турцию в провокации в северо-восточной части Эгейского моря. По данным Генштаба Греции, ВВС Турции за короткий период времени неоднократно вторгались в воздушное пространство.

В течение последних 24 часов самолеты военно-воздушных сил Турции неоднократно вторгались в воздушное пространство Греции. Об этом пишут греческие СМИ.

Афины расценивают эти демонстративные действия ВВС Турции как сознательное повышение уровня риска.

В Генштабе национальной обороны Греции отмечают, что турецкие истребители совершили прямые нарушения национального воздушного пространства Греции.

В свою очередь, СМИ отмечают, что речь идет о комплексной военной активности, которая включает в себя имитацию воздушного боя, а не о рядовых инцидентах. В ответ Греция была вынуждена поднять в небо истребители-перехватчики.

Данный инцидент произошел в северо-восточной части Эгейского моря между островами Лемнос и Лесбос, которая считается одной из самых конфликтных точек в отношениях Турции и Греции.

Греческие источники обращают внимание на то, Турция использовала истребителя F-16, морской патрульный самолет ATR-72 и беспилотник. В общей сложности они нарушили воздушное пространство восемь раз. Зафиксировано также было четыре нарушения правил воздушного пространства.

Все цели были своевременно идентифицированы и перехвачены ВВС Греции в соответствии с действующими международными протоколами.

Это первый такой случай "воздушного столкновения" после землетрясений, случившихся в Турции в феврале 2023 года. Тогда Афины и Анкара сознательно пошли на снижение военной активности на фоне сильнейших подземных толчков.