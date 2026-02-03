Вестник Кавказа

Израиль поставил ХАМАС ультиматум: разоружиться или быть уничтоженным

Карта Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На фоне роста числа жертв в Газе Израиль потребовал полного разоружение ХАМАС. Отказ будет означать ликвидацию организации.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о решимости Израиля разоружить террористическую группировку ХАМАС, пригрозив, что в случае отказа она будет "уничтожена".

Кац заявил, что после возвращения всех израильских заложников следующим этапом станет полное разоружение ХАМАСа и демилитаризация сектора Газа. Это заявление он сделал на церемонии назначения нового главы Управления координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).

"Если ХАМАС не разоружится по условиям соглашения, мы уничтожим его и все его структуры"

— Исраэль Кац

Согласно заявлениям СМИ, в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа погибли 20 человек. Инцидент происходит на фоне общей эскалации ситуации в регионе.
 

