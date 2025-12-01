Рейсы в Геленджик из Петербурга вернутся в расписание "России"

В конце марта самолеты "России" свяжут Санкт-Петербург и Геленджик. Рейсы будут выполняться до конца октября, они возобновятся впервые после четырехлетнего перерыва.

Авиакомпания "Россия" спустя четыре года возобновит выполнение прямых рейсов на маршруте Санкт-Петербург - Геленджик.

В пресс-службе аэропорта Геленджика рассказали, что перевозчик приступит к выполнению рейсов в рамках весенне-летнего расписания, первый рейс состоится 29 марта, вылет из Пулково в 08:15, прибытие на черноморский курорт в 12:50. В обратном направлении рейс будет выполнен в этот же день в дневное время.

В пресс-службе уточнили в беседе с РБК Краснодар, что самолеты "России" будут летать между Северной столицей и Геленджиком до пяти раз в неделю весной 2026 года. Затем расписание может быть скорректировано.