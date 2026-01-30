Узбекистан импортировал свыше 500 тыс т бензина из РФ

Объем поставок российского бензина в Узбекистан в прошлом году составил свыше 500 тыс т. Страна стала второй в регионе по импорту топлива из РФ.

Узбекистан оказался в числе важнейших импортеров российского бензина в 2025 году. За прошлый год центральноазиатская республика импортировала 510 тыс т топлива, что сделало ее второй среди стран региона по объему поставок бензина из РФ, передают узбекистанские СМИ.

По данным СМИ, экспорт проводился в рамках квот на беспошлинный ввоз. Это давало возможность избегать перебоев с поставками.

Отмечается, что с февраля этого года российские НПЗ получили возможность свободно экспортировать топливо, что позволит поддерживать поставки на высоком уровне.