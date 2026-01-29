В Иране заявили о возможном сотрудничестве с США в энергетике после новой сделки

Тегеран и Вашингтон, по словам Аббаса Аракчи, могут начать сотрудничество в энергетической сфере, если сторонам удастся заключить новую ядерную сделку.

Иран и США вполне могут наладить сотрудничество в сфере энергетики – после того, как будет заключена новая сделка по ядерной программе ИРИ, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

Дипломат пояснил, что такой сценарий может быть реализован, если новое ядерное соглашение будет базироваться на признании Америкой мирного характера ядерной программы ИРИ, а также отменой санкций против Ирана.

"Если Иран и США смогут разрешить разногласия по ядерному вопросу и достичь нового соглашения, основанного на признании мирного характера нашей ядерной программы, а санкции будут отменены, одним из последствий может стать сотрудничество в области энергетики и реализация проектов, отвечающих взаимным интересам"

– Аббас Аракчи

Кроме того, министр обратил внимание на возможность возобновления американо-иранских переговоров: по его словам, стороны могут восстановить контакты, если Вашингтон обяжется не наносить удары по Ирану – это позвонит вернуть доверие. Иран со своей стороны, подчеркнул Аракчи, остается готовым к честным переговорам, которые проводились бы на базе взаимного доверия.