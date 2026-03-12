Азербайджан отправляет гуманитарную помощь Ирану накануне Новруза

Сегодня из Азербайджана в Иран отправятся пять фур с гуманитарной помощью. Поставка по поручению Ильхама Алиева осуществляется в преддверие праздника Новруз.

Из Азербайджана в Иран сегодня отправятся пять фур. Груз весом 82 т включает различные продовольственные товары, лекарства, медицинские принадлежности. Основная часть, направляемой гумпомощи в Иран, состоит из продуктов питания – 76 т.

Гуманитарная помощь Ирану осуществляется накануне праздника Новруз, который наступит 20 марта, в связи с этим груз содержит праздничные угощения и продукты.

Поставка осуществляется по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президенты Азербайджан и Ирана провели 8 марта телефонный разговор, согласно которому было решено 18 марта направить в Исламскую Республику гуманитарную помощь с целью обеспечения текущих потребностей дружественного и соседнего Азербайджану иранского народа.

Из Азербайджана в Иран 10 марта уже были направлены 10 т муки, 6 т риса, 2,4 т сахара, более 4 т воды, около 600 кг чая, а также около 2 т медикаментов и медицинских принадлежностей.

Иранский посол в Баку Моджтаба Демирчилу выразил Азербайджану благодарность за отправку гуманитарной помощи.

"В такой ситуации Азербайджан уделил внимание Ирану, оказал помощь братьям и сестрам. Это исходит из нашей общей культуры, мы помогаем друг другу в трудной ситуации. Впереди праздники Рамазан и Новруз. Оказание помощи в такой день это позитивный шаг"

– посол Ирана