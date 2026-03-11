Российская гумпомощь отправлена из Азербайджана в Иран

Гуманитарная помощь, которая сегодня самолетом МЧС России была доставлена в Азербайджан, отправлена в Иран. Грузовики прошли погранпункт "Астара".
Гуманитарная помощь, которую Россия отправила для Ирана через Азербайджан, на грузовиках перевозится в Исламскую республику, сообщает государственная погранслужба Азербайджана.
"Грузовики Иранского Красного Полумесяца с гуманитарной помощью отправились в Иран через пограничный пункт "Астара" на ирано-азербайджанской границе"
– погранслужба АР
Самолет МЧС РФ с гуманитарным грузом для Ирана прибыл ранее в город Ленкорань в Азербайджане, на борту находилось свыше 13 т лекарств и средств для оказания медицинской помощи. В аэропорту Ленкорани груз приняли грузовики Иранского Красного Полумесяца.