Первый отель с системой "все включено" появился в Дагестане

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туроператор PEGAS Touristik запустил "все включено" в одном из отелей Дагестана. В республике впервые появился отель, работающий по системе All Inclusive.

Первый отель формата "все включено" начал работать в Дагестане, сообщает АТОР.

Концепцию отдыха по системе "все включено" запущена в трехзвездочном отеле "Виктория Резорт&SPA", при участии туроператора PEGAS Touristik.

"Она предусматривает трехразовое питание по системе "шведский стол" с сочетанием блюд европейской и кавказской кухонь. В течение всего дня гостям доступны снеки, мороженое, а также безалкогольные и алкогольные напитки в сочетании с анимационной программой для всех возрастов"

– PEGAS Touristik

В компании добавили, что также гостей отеля ждет комплимент в виде одной бесплатной экскурсии.

Отель "Виктория Резорт&SPA" находится на берегу Каспийского моря, в первой линии, и востребован среди туристов. Новый формат может привлечь новых гостей.

При этом не ожидается, что формат All Inclusive будет массово внедряться в курортных отелях Дагестана – в мусульманской республике многие заведения предпочитают работать с безалкогольным меню.  

