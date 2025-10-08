Первый отель с системой "все включено" появился в Дагестане

Первый отель формата "все включено" начал работать в Дагестане, сообщает АТОР.
Концепцию отдыха по системе "все включено" запущена в трехзвездочном отеле "Виктория Резорт&SPA", при участии туроператора PEGAS Touristik.
"Она предусматривает трехразовое питание по системе "шведский стол" с сочетанием блюд европейской и кавказской кухонь. В течение всего дня гостям доступны снеки, мороженое, а также безалкогольные и алкогольные напитки в сочетании с анимационной программой для всех возрастов"
– PEGAS Touristik
В компании добавили, что также гостей отеля ждет комплимент в виде одной бесплатной экскурсии.
Отель "Виктория Резорт&SPA" находится на берегу Каспийского моря, в первой линии, и востребован среди туристов. Новый формат может привлечь новых гостей.
При этом не ожидается, что формат All Inclusive будет массово внедряться в курортных отелях Дагестана – в мусульманской республике многие заведения предпочитают работать с безалкогольным меню.