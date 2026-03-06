В Москве приземлился последний вывозной рейс "Аэрофлота" из ОАЭ

Завершающий вывозной рейс из ОАЭ крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" из Дубая минувшей ночью приземлился в столичном аэропорту Шереметьево – компания берет паузу в перевозках в ОАЭ до апреля.

Минувшей ночью в столичном аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет "Аэрофлота", совершавший завершающий вывозной рейс из Дубая (ОАЭ).

"Рейс "Аэрофлота" SU 521 из Дубая совершил посадку в 0.33 мск"

- табло аэропорта "Шереметьево"

Ранее мы писали о том, что с 3 по 10 марта авиакомпания "Аэрофлот" выполнила 24 рейса из ОАЭ в РФ. Пассажирами рейсов из Абу-Даби и Дубая стали порядка 8,7 тыс россиян, информирует пресс-служба перевозчика. После этого российская авиакомпания временно прекращает полеты в ОАЭ до стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.