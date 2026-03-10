США выбрасывают на рынок часть стратегического нефтяного резерва

США высвободят более 40 процентов своего стратегического нефтяного резерва, чтобы компенсировать недостаток топлива на заправках из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на него.

На рынок США в ближайшее время поступит примерно 41% текущего объема стратегического нефтяного резерва – такое решение принял президент США Дональд Трамп на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на топливо на заправках страны, сообщил сегодня глава Минэнерго страны Крис Райт

"Президент Трамп уполномочил министерство энергетики высвободить 172 миллиона баррелей из стратегического нефтяного резерва"

- Крис Райт

Общий стратегический нефтяной резерв страны по данным на март текущего 2026 года составляет 415,44 млн баррелей, сообщили ранее в Минэнерго США, передает РИА Новости.

Ранее мы писали о том, что обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к практически полной остановке судоходства через Ормузский пролив. После этого четыре арабские страны – Ирак, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия - сократили совокупную добычу нефти на 6,7 млн баррелей в сутки из-за обострения ситуации в регионе, это вызвало резкий рост цен на топливо, пишут СМИ.