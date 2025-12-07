Вестник Кавказа

Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева проведали детей в Центре "Поддержка жизни"

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева накануне посетили Центр "Поддержка жизни" в Баку и встретились с его маленькими воспитанниками.

Гости встретились и побеседовали с детьми, которые получают услуги в Центре, а также поинтересовались их заботами и оказали помощь попавшим в сложную жизненную ситуацию его воспитанникам, передает АЗЕРТАДЖ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Азербайджане в преддверии Нового года состоялся ряд праздничных мероприятий, одним из которых стал Детский художественный фестиваль. Заключительную церемонию награждения победителей этого фестиваля посетила вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

