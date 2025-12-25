Лейла Алиева посетила ряд предновогодних мероприятий для детей в Азербайджане

В Азербайджане в преддверии Нового года состоялся ряд праздничных мероприятий, одним из которых стал Детский художественный фестиваль. Заключительную церемонию награждения победителей этого фестиваля посетила вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

В пятницу, 26 декабря, она побывала в Центре Гейдара Алиева в Баку, где прошла заключительная церемония награждения победителей Детского художественного фестиваля, объединяющего детей в возрасте от 6 до 17 лет из всех регионов Азербайджана. Мероприятие было организовано Минкультуры АР, министерством науки и образования и Центром Гейдара Алиева. Вместе с Лейлой Алиевой его посетила Алена Алиева.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила детей, одержавших победу, и пожелала им успехов.

Завершился вечер праздничным концертом. В рамках программы дети выступили как с сольными номерами, так и в дуэтах с известными деятелями искусства, а также представили специально подготовленные музыкально-сценические композиции.

Помимо этого, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева пообщалась на этой неделе с творческим коллективом ANİMAFİLM Studio. Во встрече приняли участие также директор студии Рашид Агамалиев, заслуженный работник культуры, удостоенный персональной пенсии президента Азербайджана Эльчин Хами Ахундов, и сотрудники студии.

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по перспективам развития анимационного искусства в Азербайджане. Был организован также показ новых анимационных фильмов, которые были созданы студией.

Кроме того, в преддверии Нового года Лейла Алиева посетила Евлах, где по инициативе вице-президента Гейдара Алиева было организовано новогоднее празднество для детей. В рамках мероприятия 30 детям разных возрастных групп были подарены велосипеды и средства защиты для велосипедистов.

Еще одно праздничное мероприятие, в котором вместе с Лейлой Алиева приняли участие Арзу Алиева и Алена Алиева, было организовано Фондом Гейдара Алиева во дворце "Гюлистан". Туда были приглашены воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями, а также дети шехидов.

Праздник под названием "Новогоднее чудо" начался с показа видеоролика. Кроме того, детям были показаны развлекательные сценки, основанные на идеях дружбы, доброты и взаимопомощи. В конце встречи всем детям были вручены подарки.

Лейла Алиева также посетила на этой неделе Центр YAŞA в Ичеришехере, где тепло пообщалась с представителями старшего поколения. В этом центре пожилые люди создают различные поделки, занимаются декоративно-прикладным творчеством, для них регулярно организуются просветительские и культурные мероприятия.

В ходе встречи вице-президент Фонда Гейдара Алиева также ознакомилась с изготовленными ими работами, получила информацию о содержании занятий и планах дальнейшей деятельности Центра.