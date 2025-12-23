Москва и Баку успешно развивали отношения в 2025 году – посол Азербайджана

Отношения между Россией и Азербайджаном в этом году успешно развивались по всем направлениям, заявил посол АР в Москве Рахман Мустафаев.

Российско-азербайджанские отношения в уходящем году успешно развивались практически по всем направлениям, несмотря на ситуацию с крушением самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL год назад, заявил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.

"Фундаментальным вопросом двусторонних отношений сегодня является скорейшее и справедливое урегулирование всех вопросов, связанных с прошлогодней декабрьской трагедией"

– Рахман Мустафаев

Дипломат пояснил, что Азербайджан ждет завершения расследования трагедии, произошедшей 25 декабря минувшего года. В Баку, отметил он, надеются на скорейшую выплату компенсаций и привлечение к ответственности виновных, пишет "Лента.ру".

"Сделанные 9 октября в Душанбе заявления и достигнутые договоренности являются важным шагом в этом направлении"

– Рахман Мустафаев