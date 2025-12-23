В Грозном открыли монумент в память о жертвах крушения самолета AZAL

Открытие мемориальной плиты, посвященной жертвам авиакатастрофы с самолетом "Азербайджанских авиалиний", состоялось сегодня в Грозном.

Монумент в память о жертвах крушения самолета AZAL под Актау был открыт в Грозном (Чечня) в преддверии годовщины трагедии, в сквере имени Гейдара Алиева.

На мероприятии выступил руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов. Он выразил соболезнования всем родственникам погибших в этой авиакатастрофе, которая, подчеркнул он, стала ужасной новостью для всех.

"В нашей памяти также останется подвиг пилотов и экипажа рейса Баку-Грозный. Их героический поступок позволил спасти жизни 29 человек"

– Галас Таймасханов

Руководитель администрации главы и правительства Чечни передал президенту AZAL Самиру Рзаеву медали "За заслуги перед Чеченской Республикой" для выживших бортпроводников Зульфугара Асадова и Айдан Рагимли.

Таймасханов подчеркнул, что в такое время особенно ярко проявляется прочность братских уз между народами, напомнил о глубоких исторических, культурных и духовных корнях дружбы между народами Азербайджана и Чечни.

"Память о трагедии будет, несомненно, служить напоминанием о необходимости беречь мир, человеческую жизнь и доверие между народами. Эта трагедия стала тяжелым испытанием для всех нас, оставив глубокую боль в сердцах родных и близких погибших"

– Галас Таймасханов

В открытии мемориальной плиты также принял участие посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев.