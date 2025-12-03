Расследование крушения самолета AZAL в Актау продолжается – Баку

Специалисты продолжают расследовать авиакатастрофу с самолетом AZAL, которая произошла почти год назад в Актау, рассказал вице-президент "Азербайджанских авиалиний" Ильхам Амиров.

Трагедия с самолетом авиакомпании AZAL в Актау продолжает расследоваться, сообщил вице-президент компании "Азербайджанские авиалинии" Ильхам Амиров в ходе презентации почтовой марки, посвященной рейсу J2-8243.

Он напомнил, что в Казахстане была сформирована комиссия для расследования, оно продолжается. Структура представила предварительный отчет в конце января, окончательный отчет еще не подготовлен.

Амиров пояснил, что в предварительном отчете говорилось о незаконном физическом вмешательстве в работу самолета, когда он был в воздухе.

"После расшифровки черного ящика стало ясно, что одновременно вышли из строя три жизненно важные системы самолета. Это произошло под воздействием внешней силы"

– Ильхам Амиров

Вице-президент рассказал, что работал пилотом на протяжении 40 лет, а после крушения он сотни раз представлял, что делал бы, если бы оказался на месте экипажа разбившегося самолета.

"Как им удалось управлять самолетом в такой ситуации? До сих пор не могу найти ответ на этот вопрос"

– Ильхам Амиров

Комментируя вопрос о полном отчете госкомиссии Казахстана, он пояснил, что проведение расследования в течение года является не обязательным условием, а рекомендацией. При необходимости оно может длиться на протяжении нескольких лет.

"Ограничений не устанавливается, чтобы созданная следственная комиссия из-за влияния временных ограничений не могла допустить какую-либо необъективность. Поэтому международный стандарт не устанавливает ограничений"

– Ильхам Амиров