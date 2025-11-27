Объем грузоперевозок через МТК в Азербайджане превысил 32 млн т

Госкомстат Азербайджана обнародовал статистику по грузовым перевозкам по МТК. Всего через страну транспортировали 32 млн т грузов за прошлый год.

Грузоперевозки по международным транспортным коридорам (МТК) через Азербайджан превысили 32 млн т за прошлый год, информирует Госкомстат.

Согласно данным статической службы, большая часть грузов – более 14 млн т – была перевезена по железной дороге. Около 11 млн было транспортировано по автодорогам, чуть более 7 млн – водными путями.

Как отметили в Госкомстате, почти 17 млн т перевезли по маршруту Восток-Запад, чуть более 9 млн т было транспортировано по маршруту Север-Юг, чуть менее 6 млн пришлись на транспортный коридор Север-Запад.

Напомним, ранее РФ и Иран подписали документы по строительству дороги Решт-Астара, которая должна стать частью МТК "Север-Юг" и внести вклад в увеличение грузопотока по транспортному маршруту.