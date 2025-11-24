На Каспии откроют вуз для подготовки кадров для МТК "Север-Юг"

В Астрахани появится специальный вуз для подготовки кадров морской и логистической сфер, выпускники будут задействованы на международном транспортном коридоре "Север-Юг".

В Астраханской области будет создан отдельный вуз, в котором будут готовить кадры для морской, речной транспортной и логистической отрасли, поделилась глава Каспийского института морского и речного транспорта Ольга Карташова.

"На Каспии фактически создается глобальный вуз, который будет готовить кадры для коридора Север - Юг. Мы отсоединяемся от Волжского государственного университета водного транспорта. Уже есть постановление"

– Ольга Карташова

Она разъяснила, что в будущем году вуз будет реформирован и объединен с дагестанским филиалов, в котором готовят кадры для машиностроительной отрасли. В новом вузе на Каспии будут готовить не только моряков, но и специалистов по логистике, инфраструктуре, судостроению, подчеркнула Карташова в рамках форума "МТК Север - Юг- новые горизонты".

В настоящее время Каспийский институт морского и речного транспорта является филиалом Волжского университета, отметила она, передает ТАСС.