Вестник Кавказа

На Каспии откроют вуз для подготовки кадров для МТК "Север-Юг"

На Каспии откроют вуз для подготовки кадров для МТК "Север-Юг"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Астрахани появится специальный вуз для подготовки кадров морской и логистической сфер, выпускники будут задействованы на международном транспортном коридоре "Север-Юг".

В Астраханской области будет создан отдельный вуз, в котором будут готовить кадры для морской, речной транспортной и логистической отрасли, поделилась глава Каспийского института морского и речного транспорта Ольга Карташова.

"На Каспии фактически создается глобальный вуз, который будет готовить кадры для коридора Север - Юг. Мы отсоединяемся от Волжского государственного университета водного транспорта. Уже есть постановление"

– Ольга Карташова

Она разъяснила, что в будущем году вуз будет реформирован и объединен с дагестанским филиалов, в котором готовят кадры для машиностроительной отрасли. В новом вузе на Каспии будут готовить не только моряков, но и специалистов по логистике, инфраструктуре, судостроению, подчеркнула Карташова в рамках форума "МТК Север - Юг- новые горизонты".

В настоящее время Каспийский институт морского и речного транспорта является филиалом Волжского университета, отметила она, передает ТАСС.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
435 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.