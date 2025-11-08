Россия и Иран запустят международные контейнерные перевозки по "Север-Югу"

Москва и Тегеран готовят к запуску контейнерные перевозки по Каспийскому морю. Поставки будут осуществляться в Китай и Индию.

В будущем году планируется запустить контейнерные перевозки по маршрутам Россия–Иран-Индия и Россия-Иран-Китай, объявил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.

"Планируется запуск перевозок по маршрутам Россия – Иран – Индия и Россия – Иран – Китай. Срок реализации - 2026 год"

– Андрей Тарасенко

Он пояснил, что переговоры по вопросу запуска таких перевозок были проведены в середине весны между портом Махачкалы и иранской судоходной компанией IRISL и ее подразделением KSSL. Мультимодальные контейнерные перевозки будут осуществляться в рамках МТК "Север–Юг".

"Сегодня для нас очень интересно само направление "Север-Юг". Оно позволяет России выйти на Индийский океан, решать вопросы накопления груза вне зависимости от того, чья это территория, идти транзитному грузу свободно"

– Андрей Тарасенко

Ранее в этом месяце РФ и ИРИ договорились о запуске совместного морского консорциума для развития грузоперевозок между Махачкалой и иранскими портами, на этом направлении планируется запуск регулярной контейнерной линии. Страны уже начали формировать интегрированную структуру в районе Каспийского моря.

Морская ветка "Север-Юга"

Заведующая сектором Ирана Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Нина Мамедова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметила, что речь идет только о самом начале развития контейнерных перевозок по Каспию.

"Пока неясно, какие товары будут возить по Каспию в Иран для Китая и Индии. Конечно, насыпные грузы не пойдут, для них нужны другие мощности, а в принципе можно возить почти все, даже электротовары. Вопрос в том, каких размеров контейнеры планируется использовать при перевозках по Каспию", - прежде всего сказала она.

"У нас в целом стоит проблема с контейнерными портами, и на Каспийском море все довольно сложно с грузоперевозками. Соглашения с иранскими компаниями дадут возможность хотя бы начать развивать контейнерную торговлю, которая сейчас считается наиболее продвинутым и современным типом морских грузоперевозок. Это крайне важно, что в Махачкале будет контейнерный порт, он позволит более полноценно торговать с зарубежными покупателями", - подчеркнула Нина Мамедова.

Россия, указала экономистка, стремится развивать все три ветки "Север-Юга" – через Азербайджан, по Каспию и через Центральную Азию. "Есть все возможности использовать этот коридор, в том числе есть желание транзитных стран участвовать в грузоперевозках, но все три ветки по-прежнему задействованы очень слабо. Перевозки по Каспию, о которых говорит Тарасенко, должны стать одним из таких путей. Также уже продвигаются работы по строительству последнего участка железной дороги западной ветки, от Решта до Астары в Иране, выкуплены 2/3 земельных участков", - сообщила она.

"Кстати, железная дорога до Решта позитивно скажется и на морском маршруте "Север-Юга". Не секрет, что любой порт работает производительнее тогда, когда к нему подходят железные дороги. Поэтому, когда будет построено последнее звено железной дороги западной ветки "Север-Юга", идущей через Азербайджан, возникнет необходимость повысить пропускную способность и морского маршрута, поскольку станет возможным в полной мере использовать мощности иранского каспийского порта Бендер-Энзели", - добавила Нина Мамедова.