Первый грузовой поезд из России прибыл в Иран по "Север-Югу"

В Иран в рамках развития коридора "Север-Юг" прибыл грузовой состав из России. Поезд из 62 контейнеров приняли в сухом порту под Тегераном.

Торговое представительство РФ в Иране информирует о прибытии в порт Априн вблизи Тегерана первого грузового поезда из России.

"Первый поезд из России прибыл в сухой порт Ирана Априн. Данная отправка является важным этапом развития логистических сервисов по МТК "Север-Юг"

– сообщение торгпредстава

Отмечается, что состав вышел с полигона Северной железной дороги и по восточному маршруту коридора "Север-Юг" за 13 дней через территории России, Казахстана и Туркменистана добрался до пункта назначения в Иране.

Поезд доставил в порт Априн 62 контейнера с сульфатной целлюлозой.

"Данная отправка — это практическая реализация нашего стратегического курса на формирование и тестирования новых логистических маршрутов и развитие регулярных сервисов на базе МТК "Север-Юг"

– гендиректор "РЖД Логистик" Олег Полеева

Порт Априн – крупнейший логистический хаб Ирана, он был запущен весной 2025 года и имеет выгодное расположение – находится на пересечении коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг".