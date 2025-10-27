Грузоперевозки по МТК "Север-Юг" могут увеличиться до 112 млн тонн

Значение коридора Север-Юг растет, грузоперевозки по маршруту могут увеличиться, этому поможет развитие инфраструктуры, в том числе строительство ж/д линии Решт-Астара.

Грузовые перевозки по международному транспортному коридору "Север-Юг" могут возрасти до 112 млн т, рассказал на третьем Международном Каспийском цифровом форуме заместитель гендиректора АНО "Дирекция международных транспортных коридоров" Алексей Дячук.

Прежде всего он указал на растущее значение коридора Север-Юг на фоне высокой загрузки инфраструктуры Азово-Черноморского и восточного направления. "Север-Юг" может более широко использоваться для международных и транзитных перевозок приоритетных грузов, в число которых входят зерно, удобрения и нефть.

"Благодаря принимаемым мерам планируется увеличение грузоперевозок по коридору до 112 млн тонн с учетом грузопотока Центральной Азии или до 38 млн тонн без учета грузопотока Центральной Азии"

– Алексей Дячук

Реализуются работы по развитию инфраструктуры, на западном маршруте коридора будет создана железнодорожная линия Решт-Астара. По словам эксперта, сейчас маршрут используется в мультимодальном формате. В прошлом году было перевезено порядка 9,5 млн тонн грузов.

"После завершения проекта будет создана единая бесшовная инфраструктура от южных берегов Ирана до северных морских портов России. После ввода в эксплуатацию участка Решт-Астара будет не только ликвидирован разрыв железнодорожной линии от России до Бандер-Аббаса, но и завершено формирование железнодорожного кольца вокруг Каспия"

Также идет модернизания автодорожной сети МТК и пунктов пропуска, что позволит нарастить пропускную способность на границе с Грузией и Азербайджаном.

"Не менее важной представляется раскатка восточного железнодорожного маршрута в коридоре "Север-Юг". Совместно с партнерами модернизируется железнодорожная инфраструктура, пункты пропуска"

Для развития транскаспийского маршрута, используемого по больше части для грузоперевозок между РФ и Ираном, было осуществлено углубление дна Волга-Каспийского морского судоходного канала, продолжил он.

"Для реализации потенциала коридора "Север-Юг" видим необходимость формирования баз данных по перспективным и внешнеторговым грузопотокам в направлении стран Каспийского региона и Персидского залива"

К развитию коридора Север-ЮГ важно привлекать как российских, так и зарубежных партнеров, заключил он.