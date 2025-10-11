Москва и Тегеран подпишут соглашение по строительству линии Решт-Астара в ноябре

Вскоре Россия и Иран заключат соглашение по строительству железнодорожного участка Решт-Астара. Подписание документа запланировано на ноябрь, рассказали в министерстве дорог ИРИ.

Россия и Иран готовятся подписать соглашение о строительстве железной дороги Решт-Астара, сообщила министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садег.

Строительство железной дороги Решт-Астара – недостающего участка в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", обсуждалось на недавней трехсторонней встрече по транспорту и грузоперевозкам между Азербайджаном, Ираном и Россией, которая прошла в Баку, поделилась министр.

Она отметила, что транспортная инфраструктура играет важное значение в развитии региональных отношений. Расширение транспортной инфраструктуры позволит упростить логистические связи между Ираном и соседними странами.

Напомним, железнодорожная линия Решт-Астара будет построена на севере Ирана и войдет в состав МТК "Север-Юг".