Граждан Грузии и Армении вывезут из Таиланда чартером

На среду запланирован вывозной чартерный рейс из Таиланда в Грузию, сообщила основательница туристической компании Wonderfly Тамуна Боджгуа, которая выступила организатором рейса, пишет медиаплатформе BMG.
Она рассказала, что рейсом смогут воспользоваться граждане Грузии и граждане Армении.
"Правительство Грузии помогло нам получить разрешение на чартерный рейс. Посольство Армении помогает нам, распространяя эту информацию. К нам присоединилось много армян. Конечно, мы хотим помочь всем"
– Тамуна Боджгуа
На данный момент на рейсе остается 50 свободных мест, улететь завтра из Таиланда планируют пока 100 пассажиров.
Застрявших в Таиланде жителей Закавказья вывезут рейсом из Бангкока в Тбилиси, вылет запланирован на 19:30 11 марта.