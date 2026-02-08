Вестник Кавказа

Граждан Грузии и Армении вывезут из Таиланда чартером

© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Грузинская туркомпания организует чартер для вывоза граждан Грузии и Армении из Таиланда. Рейс состоится вечером 11 марта.

На среду запланирован вывозной чартерный рейс из Таиланда в Грузию, сообщила основательница туристической компании Wonderfly Тамуна Боджгуа, которая выступила организатором рейса, пишет медиаплатформе BMG.

Она рассказала, что рейсом смогут воспользоваться граждане Грузии и граждане Армении.

"Правительство Грузии помогло нам получить разрешение на чартерный рейс. Посольство Армении помогает нам, распространяя эту информацию. К нам присоединилось много армян. Конечно, мы хотим помочь всем"

– Тамуна Боджгуа

На данный момент на рейсе остается 50 свободных мест, улететь завтра из Таиланда планируют пока 100 пассажиров.

Застрявших в Таиланде жителей Закавказья вывезут рейсом из Бангкока в Тбилиси, вылет запланирован на 19:30 11 марта.

