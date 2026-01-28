Российская Azur Air задерживает вылет двух рейсов из Таиланда

Крупнейшая чартерная авиакомпания России Azur Air сегодня сообщила о задержке свих двух рейсов, которые должны были вылететь из таиландского Пхукета в Москву и Владивосток.

"По состоянию на 17.45 мск 8 февраля перенесены вылеты следующих рейсов: ZF-2994 Пхукет - Владивосток; ZF-2902 Пхукет - Москва от 9 февраля. Пассажиры ожидают вылет в гостиницах"

- сообщение авиакомпании

Как пояснили в пресс-службе, проблема связана не с ее воздушными судами, а с высокой загруженностью аэропорта Пхукета и отелей курорта в высокий туристический сезон, передает РИА Новости.

Тем не менее, компания продолжает координировать работу обслуживающей компании на Пхукете по работе с пассажирами на время ожидания рейсов, их скоплений в аэропорту сейчас не наблюдается, добавили в Azur Air.