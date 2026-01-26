Сочи и Пхукет снова связали рейсы AZUR air

Сегодня будет выполнен первый за 10 месяцев рейс AZUR air из Сочи на Пхукет. Прямые рейсы возобновляются после длительного перерыва.

Перевозчик AZUR air возобновляет прямые рейсы между Сочи и Пхукетом в Таиланде с 28 января.

"Рейсы на Пхукет запланированы с 28 января 2026 года и будут выполняться с частотой один раз в 12 дней на воздушных судах Boeing 767, рассчитанных на 336 кресел в салоне экономического класса"

– пресс-служба авиакомпании

Самолеты будут летать на данном направлении до конца зимнего сезона, уточнили в компании. Рейсы возобновлены – они не выполнялись с апреля прошлого года.

"Продажа туров с перелетом AZUR air уже открыта у партнеров авиакомпании на туристическом рынке"

– авиакомпания

Первый рейс вылетит из Сочинского аэропорта в 17:30 в среду и прибудет в пункт назначения на следующее утро – в 06:15. Время в пути составит почти 9 часов.