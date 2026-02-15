Минэнерго Турции обсуждает строительство двух АЭС с РФ, КНР, Канадой и Южной Кореей

Анкара продолжает переговоры с Россией, Канадой, Китаем и Южной Кореей о строительстве двух новых АЭС, сообщает глава Минэнерго Алпарслан Байрактар в эфире телеканала NTV.

Турция продолжает вести переговоры с Россией, Южной Кореей, Китаем и Канадой по вопросу строительства еще двух атомных электростанций в Синопе и во Фракии, однако никаких соглашений на текущий момент не подписано. Об этом в эфире телеканала NTV заявил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар. 

"Ранее мы открыто объявили всем о долгосрочном плане Турции, которая хочет построить еще по четыре реактора в Синопе и во Фракии. Что касается этих проектов, в настоящее время мы ведем переговоры с Южной Кореей, Канадой, Китаем и Россией"

– Алпарслан Байрактар

Турецкая сторона ожидает получить наиболее выгодное предложение с учетом возросших национальных компетенций.

Глава ведомства отметил готовность местных промышленников и строительного сектора к самостоятельной реализации подобных проектов благодаря накопленному за последние годы опыту в сфере атомной энергетики.

"Сегодня Турция — это страна, занимающаяся атомной энергетикой. Наш строительный сектор, наши промышленники теперь к этому готовы. Они изучили и приобрели значительный опыт"

– Алпарслан Байрактар

