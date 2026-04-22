Население Грузии продолжает жить в условиях инфляции

Несмотря на оптимистичные прогнозы, цены в Грузии продолжают расти: в апреле 2026 года по сравнению с мартом они прибавили 1,7%, а годовая инфляция почти вдвое превысила целевые показатели.

В апреле текущего 2026 года годовая инфляция в Грузии составила 5,9% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).

Такая ситуация продолжается с начала года – в январе годовая инфляция в стране составила 4,8%, в феврале - 4,6%, а в марте - 4,3%, передает Sputnik Грузия.

Больше всего в стране подорожал общественный транспорт – цены на проезд показали рост в 10,3%. Подорожала страна и для туристов – проживание в гостиницах и питание в ресторанах выросло на 7,5%, на столько же подорожали продукты и безалкогольные напитки. Ощутимый рост, на 6,5%, показали цены на коммунальные услуги, почти на 5% подорожали и услуги врачей.

А вот связь в стране стала дешевле на 4,0%. Также на 2,4% упали цены на мебель и предметы домашнего обихода, немного, всего на 0,4%, подешевели отдых и развлечения.

В целом в апреле 2026 года, по сравнению с мартом, уровень инфляции составил 1,7%.

Напомним, ранее мы писали о том, что по прогнозам МВФ, Грузия станет второй в мире по темпам экономического роста после Гайаны. Экономика страны должна вырасти почти на 12% за этот год. С 2024 года реальный экономический рост в стране составит 25,7%. Страна станет второй в мире по темпам трехлетнего роста, отмечается в докладе экспертов. ВВП по паритету покупательной способности в Грузии вырастет с 2024 года 36%, а номинальный рост экономики в этом году составит почти 12%. В пересчете на душу населения совокупное производство товаров и услуг в стране составит $11,5 тыс.