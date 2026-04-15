Грузия станет второй в мире по темпам роста экономики

По прогнозам МВФ, Грузия станет второй в мире по темпам экономического роста после Гайаны. Экономика страны должна вырасти почти на 12% за этот год.

МВФ отметил значительный рост экономики Грузии в последние два года. С 2024 года реальный экономический рост в стране составит 25,7%. Страна станет второй в мире по темпам трехлетнего роста, отмечается в докладе экспертов.

ВВП по паритету покупательной способности в Грузии вырастет с 2024 года 36%. Страна по этому показателю идет второй в мире после Гайаны.

Отметим, что Всемирный Банк ранее спрогнозировал рост экономики Грузии на 5% по итогам года.

Номинальный рост экономики в этом году составит почти 12%. В пересчете на душу населения совокупное производство товаров и услуг в стране составит $11,5 тыс.