Коллективные авиационные силы появятся у ОДКБ

В ОДКБ сформируют коллективные авиационные силы. Документ, предусматривающий их создание, был оформлен на сегодняшнем заседании организации.

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписали 3 июня документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов Коллективных сил. Об этом сообщил 3 июня глава Минобороны России Андрей Белоусов.

"Рассмотрели и подписали документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов Коллективных сил ОДКБ, их совместную подготовку и всестороннее обеспечение, а также на практическое взаимодействие оборонных ведомств"

– российский министр

Он также поведал, что на ноябрьском саммите лидеров ОДКБ планируется утвердить ряд документов. Белоусов отметил, что эти документы будут включать в себя решения по совершенствованию систем ПВО и авиации.

Напомним, в конце мая генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что организация собирается усилить боевой потенциал коллективных сил за счет современных систем разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотных комплексов и автоматизации управления войсками.