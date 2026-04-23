Коллективные авиационные силы появятся у ОДКБ

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписали 3 июня документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов Коллективных сил. Об этом сообщил 3 июня глава Минобороны России Андрей Белоусов.
"Рассмотрели и подписали документы, направленные на дальнейшее развитие компонентов Коллективных сил ОДКБ, их совместную подготовку и всестороннее обеспечение, а также на практическое взаимодействие оборонных ведомств"
– российский министр
Он также поведал, что на ноябрьском саммите лидеров ОДКБ планируется утвердить ряд документов. Белоусов отметил, что эти документы будут включать в себя решения по совершенствованию систем ПВО и авиации.
Напомним, в конце мая генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что организация собирается усилить боевой потенциал коллективных сил за счет современных систем разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотных комплексов и автоматизации управления войсками.