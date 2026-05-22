Элементы оборудования для АЭС "Аккую" доставили в Турцию

Ключевые элементы для функционирования четырех энергоблоков АЭС "Аккую" были доставлены в Турцию, сообщила пресс-служба "Аккую Нуклеар".
"Ключевые элементы оборудования реакторных залов для всех четырех энергоблоков – корпусы реакторов и парогенераторы – изготовлены и доставлены в Турцию"
– Аккую Нуклеар
Отмечается, что всего Росатом изготовил свыше 7 тыс т оборудования для реакторных залов всех энергоблоков будущей АЭС.
В частности, это четыре корпуса реакторов новейшего поколения типа ВВЭР-1200 и 16 парогенераторов.
Как сообщила пресс-служба, оборудование доставили по морю, весь путь занял примерно 3 тыс км.
"Доставка комплекта оборудования для четвертого энергоблока подтверждает устойчивую работу производственной и логистической цепочки проекта. По мере готовности строительных конструкций мы обеспечиваем площадку оборудованием, необходимым для выполнения последующих этапов монтажа"
– Аккую Нуклеар
Как сообщили специалисты, это необходимо для ведения строительно-монтажной работы на всех объектах "Аккую".
Напомним, ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил о том, что подача электроэнергии с первого блока может произойти уже в октябре текущего года.