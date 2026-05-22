Вестник Кавказа

Элементы оборудования для АЭС "Аккую" доставили в Турцию

Элементы оборудования для АЭС "Аккую" доставили в Турцию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Важные элементы оборудования для энергоблоков АЭС "Аккую" были уже доставлены на территорию Турции.

Ключевые элементы для функционирования четырех энергоблоков АЭС "Аккую" были доставлены в Турцию, сообщила пресс-служба "Аккую Нуклеар".

"Ключевые элементы оборудования реакторных залов для всех четырех энергоблоков – корпусы реакторов и парогенераторы – изготовлены и доставлены в Турцию"

– Аккую Нуклеар

Отмечается, что всего Росатом изготовил свыше 7 тыс т оборудования для реакторных залов всех энергоблоков будущей АЭС.

В частности, это четыре корпуса реакторов новейшего поколения типа ВВЭР-1200 и 16 парогенераторов.

Как сообщила пресс-служба, оборудование доставили по морю, весь путь занял примерно 3 тыс км.

"Доставка комплекта оборудования для четвертого энергоблока подтверждает устойчивую работу производственной и логистической цепочки проекта. По мере готовности строительных конструкций мы обеспечиваем площадку оборудованием, необходимым для выполнения последующих этапов монтажа"

– Аккую Нуклеар

Как сообщили специалисты, это необходимо для ведения строительно-монтажной работы на всех объектах "Аккую".

Напомним, ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил о том, что подача электроэнергии с первого блока может произойти уже в октябре текущего года.

 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1015 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.